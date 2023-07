MONTORO, COMUNALI 2024. FRANCESCO TOLINO: “VEDO SOLO CONFUSIONE E POCA COERENZA”

L’ex Vice Sindaco del Comune di Montoro Francesco Tolino, dimessosi nel dicembre dello scorso anno, al termine di un lungo braccio di ferro con il Sindaco Girolamo Giaquinto, accusato di ritardare la conclusione di alcune procedure amministrative, tra cui il PUC, lancia un messaggio ai cittadini del centro della Provincia di Avellino.

“Vedo in giro”, sottolinea Tolino, “solo confusione, poche, anzi pochissime idee, per la crescita del nostro comune e, soprattutto, mancanza di chiarezza e di coerenza”.

A chi o a cosa si riferisce ?

“Quando altri non hanno mantenuto le promesse fatte ai cittadini di Montoro, come nel caso del Piano Urbvanistico Comunale, io, preso atto della mancanza di volontà politica da parte del Sindaco Giaquinto, ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di Vice Sindaco. Credo, anzi sono certo, che il mio sia stato un gesto unico nella storia recente del Comune di Montoro dove, in tanti, alle critiche, spesso anche forti, non fanno seguire i comportamenti conseguenti. E siamo costretti ad assistere ad una singolare danza del “gambero” dove, giocando sugli interessi dei cittadini, si fa un passo avanti e due indietro, dimenticando di realizzare progetti e programmi utili per la comunità”.

Siamo oramai in campagna elettorale ed in tanti si chiedono che cosa farà Francesco Tolino.

“Sarò, di sicuro, attivo per la scelta del prossimo sindaco di Montoro, dando un contributo di idee, e non solo, perchè rimanere alla finestra a guardare non fa parte del mio modo di essere. Stiamo lavorando con il Pd di Avellino e di Montoro e con tante forze civiche per mettere in campo un progetto chiaramente alternativo a quello di Giaquinto. I nomi e le candidature, mi creda, verranno con il tempo in maniera naturale “.