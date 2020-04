MONTORO. NASCE L’OSSERVATORIO COMUNALE ECONOMICO PER LO SVILUPPO

Il Comune di Montoro ha deciso di mettere in campo un nuovo organismo per sostenere l’economia del territorio.

A Commercianti, Imprenditori e Artigiani

del Comune di Montoro

OGGETTO: istituzione dell’Osservatorio per lo sviluppo economico. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 14.04.2020 è stato istituito l’Osservatorio Comunale per lo Sviluppo Economico della Città di Montoro.

Tale Osservatorio si propone come organismo permanente con funzioni consultive e propositive, di studio, ricerca, documentazione, monitoraggio, collaborazione e stimolo per le attività comunali in materia di sviluppo economico e attività produttive.

È composto:

a. Dal Sindaco o suo delegato;

b. Dall’Assessore competente;

c. Rappresentante parti datoriali/imprenditori, indicato da associazioni di categorie;

d. Rappresentante dei sindacati, indicato dai Segretari provinciali di Avellino;

e. Rappresentante del mondo scuola/università;

f. Rappresentante imprenditori/artigiani di Montoro;

g. Rappresentante commercianti di Montoro.

A tal scopo con la presente oltra a darne adeguata e corretta diffusione, si invitano gli operatori delle categorie in indirizzo a presentare propria manifestazione di interesse, entro il 29.04.2020 al fine di consentire l’individuazione per ogni categoria di un proprio rappresentante per la nomina all’interno dello stesso Osservatorio.

I riferimenti e le delucidazioni possono essere richiesti all’Ufficio SUAP presso la sede del Comune di Torchiati, previo contatto al numero 0825523021 ovvero agli indirizzi mail jose.pascale@montoro.gov.it o pecsuap.montoro@asmepec.it.