MOVIDA VIOLENTA A BENEVENTO. MASTELLA: “ADESSO BASTA O CHIUDO TUTTO”

Dopo l’ennesimo caso di violenza nel corso della notte tra sabato e domenica, nei luoghi della Movida del Comune di Benevento, il Sindaco Clemente Mastella annuncia il pugno duro e provvedimenti drastici.

Sull’episodio di violenza è intervenuto nel pomeriggio il sindaco Clemente Mastella. «Laddove dovessero esplodere incivili moti di mancanza di rispetto tra giovani, che sfociano in aggressioni sciocche e malvagie – ha assicurato -, userò i miei poteri per intervenire, e con forza, chiudendo eventualmente anche i luoghi della movida. Mi auguro che l’episodio resti confinato ad una brutta ed unica serata. La tolleranza per questi episodi sarà zero».