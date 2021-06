ALLA PROCURA DI BERGAMO UN DOSSIER DI 1.500 PAGINE CHE FA TREMARE IL MINISTRO SPERANZA

Ai pm della Procura di Bergamo è arrivato un dossier di 1.532 pagine destinato probabilmente a riscrivere la storia della pandemia di Covid in Italia. E non solo. L’ autore del rapporto è il dottor Francesco Zambon, ex funzionario dell’ Organizzazione mondiale della sanità, l’ Oms, costretto alle dimissioni dopo che l’ organizzazione per cui lavorava fece sparire un altro rapporto, quello ufficiale, che metteva a nudo errori e omissioni del governo italiano nel contrasto all’ epidemia di Covid.

Il dossier recapitato agli inquirenti bergamaschi, a quanto apprende l’ Adnkronos, è custodito su una chiavetta che Zambon ha recapitato questa settimana ai pm che indagano per far luce sulla gestione della pandemia in quella che si è rivelata una delle aree più colpite dal Coronavirus in Italia.

L’ indagine, partita per individuare le cause di una recrudescenza virale che non ebbe eguali nella prima ondata e mise in ginocchio la Bergamasca, si è allargata accendendo i riflettori anche su punti critici come il mancato aggiornamento del piano pandemico, la creazione di zone rosse. La mancata chiusura delle frontiere.

