NAPOLI, COMUNALI 2021. SONDAGGIO IL MATTINO: FICO 40%, MANFREDI 34%, MARESCA 29%

Roberto Fico, attualmente Presidente della Camera, sarebbe il candidato ideale per l’asse PD-M5S alle prossime elezioni comunali di Napoli. La indicazione giunge da un sondaggio, elaborato da ilsussidiario.it, pubblicato oggi dal quotidiano Il Mattino che vede Fico in netto vantaggio rispetto agli altri nomi, oggi in campo per una possibile candidatura a sindaco.

Roberto Fico al 40%, l’ex Ministro dell’Università Manfredi al 34%, appena un 27% di gradimento per il magistrato Maresca. Insomma, al di là dell’appartenenza politica, sembra non decollare il progetto civico con l’elettorato che predilige ancora le candidature accompagnate dai simboli dei partiti.