ANGELO TOFALO (MS5) INCONTRA IL MINISTRO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA CINGOLANI

Con la “Struttura Progetto Energia” (SPE) ad esempio, strumento organizzativo per l’efficientamento energetico dei siti della Difesa, abbiamo lavorato per anni all’acquisto e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, ci siamo impegnati quotidianamente per lo sviluppo di progetti finalizzati a garantire l’energy security e la diminuizione dell’impronta ambientale delle attività istituzionali del Dicastero.