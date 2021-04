UGO TOZZI (FDI): “ANCHE A BATTIPAGLIA ORGANIZZARE UN VACCINO DAY”

Chiedo a gran voce l’organizzazione di un Vaccino Day anche a Battipaglia e come medico rianimatore metto a disposizione la mia professionalità al fianco di quella dei medici e degli operatori sanitari impegnati, affinché si possa raggiungere a Battipaglia un numero di vaccini inoculati in un solo giorno pari a mille”. E’ questa la richiesta che arriva dal dottore Ugo Tozzi candidato sindaco di Fratelli d’Italia a Battipaglia.“Sto semplicemente raccogliendo – prosegue Tozzi – le istanze dei tanti cittadini che si sono iscritti sulle piattaforme regionali ormai da mesi e che non vedono arrivare mai il giorno della convocazione: e con lo spirito di medico mi sento in dovere di chiedere alla amministrazione di coordinarsi con la direzione strategica e con la Regione per individuare una struttura idonea, un giorno e una metodologia affinché una città con oltre cinquantamila abitanti abbia dedicato almeno un giorno, se non diversi con cadenza magari settimanale, alle vaccinazioni di massa. E’ tempo di agire, smetterla di fare proclami e attivarsi per realizzare cose concrete che vanno nella direzione della salute e della tutela dei cittadini. Dal mio canto – conclude Tozzi – rinnovo la disponibilità a prestare servizio al fianco degli operatori che nei giorni previsti saranno incaricati di effettuare le somministrazioni”

Share on: WhatsApp