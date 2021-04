CASTELLABATE. APPROVATO IN GIUNTA IL PROGETTO PER AMPLIAMENTO CIMITERO

Proseguono gli interventi di ampliamento del cimitero di Castellabate grazie al progetto che prevede la realizzazione di nuovi loculi per l’annualità 2021. Dopo i sopralluoghi effettuati è infatti emersa la necessità di intervenire per incrementare gli spazi e per rendere più agevole la visita del luogo sacro ai cittadini. L’importo complessivo previsto per i lavori è di circa 107mila Euro. Tale progetto è stato inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici e la Giunta comunale ne ha approvato il progetto definitivo. Verranno realizzati nuovi loculi e ossari, suddivisi in tre blocchi distinti, posti nei pressi della cappella Pagliara.

«In stretta collaborazione con il consigliere Franco Ambrosano, stiamo portando avanti numerose operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di migliorare visibilmente il cimitero comunale», dichiara l’Assessore ai lavori pubblici, Costabile Nicoletti: «Gli interventi che l’Amministrazione ha posto in essere si inseriscono in un più ampio progetto di riqualificazione che è doverosa per il valore identitario, storico, affettivo e sociale che il cimitero comunale rappresenta per una comunità».