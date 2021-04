NAPOLI, COMUNALI 2021. SPUNTA IL NOME DEL MANAGER RICCARDO MARIA MONTI

“Per i socialisti è necessario ripartire dai programmi ed il metodo che indica Riccardo Monti può essere utile”. Così Michele Tarantino, segretario regionale del Psi commenta sui social la disponibilità del manager Riccardo Maria Monti

“I socialisti – scrive Tarantino – lo sostengono da tempo. Si riparta dai programmi e dalle cose da fare e su questo si apra il confronto. Nelle prossime settimane si dovrà parlare di Recovery, di sostegno a chi produce, di rilancio del turismo”.

Per Lanzotti, commissario di Forza Italia a Napoli ed impegnato in un progetto che parli al mondo civico “Riccardo Monti, che è manager internazionale, pone alla città di Napoli dei temi seri. Vanno valutati e la sua disponibilità a dare un contributo, va va accolta. E’ una risorsa per Napoli a prescindere dal ruolo”.

Rilancia anche ‘Più Europa’.

“Nella ridda di dichiarazioni che si affastellano tra i possibili candidati a Sindaco delle grandi città italiane, devo dire che si distinguono per chiarezza e competenza quelle di Riccardo Monti”.

Così Giuseppe Scognamiglio, membro della Direzione Nazionale di + Europa e del coordinamento campano del partito.

“Monti – dice – è un manager con una vasta esperienza internazionale, che non ha mai disconosciuto le sue radici e può davvero reimportare a Napoli quegli esempi virtuosi di soluzione dei problemi mutuandoli da altre città d’Europa, dalla gestione dei rifiuti ai temi della sicurezza; già negli incontri che sta facendo con imprese, lavoratori e terzo settore, leggo di proposte innovative e risolutive di annosi problemi, dalla rigenerazione di Bagnoli alla valorizzazione del porto della città.”

“Anche la Regione avrebbe bisogno di un partner fattivo e costruttivo al comune. Non servono altri Caudillos!” conclude.