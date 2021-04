EBOLI. FUMATA NERA PER IL CENTRO SINISTRA: OGNUNO PER SE, DIO PER TUTTI

Nessun accordo, come era facile immaginare, dopo la riunione dei candidati del centro sinistra per il Comune di Eboli. Nulla ha potuto la forza persuasiva del parlamentare Piero De Luca che aveva convocato, nella sede del Pd di Salerno, il candidato del Partito Democratico Luca Sgroia, quello di Italia Viva Tonino Cuomo ed il candidato del Partito Socialista Italiano Presutto. Al termine di un confronto dai toni pacati, dopo aver valutato anche l’ipotesi di fare ricorso alle Primarie di Coalizione – bocciate a maggioranza dai presenti – ognuno dei candidati è rimasto sulle proprie posizioni: nessun passo indietro, nessun ripensamento. L’impressione è che le Primarie, il centro sinistra le possa celebrare in occasione del primo turno delle Comunale di Eboli.

