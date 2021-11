Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha preannunciato, in vista della riunione della Giunta Comunale, duri provvedimenti nei confronti dei gestori dei locali che somministrano alcolici, per quanto riguarda la vendita ed il consumo da parte di minori. Il provvedimento, atteso per la giornata di oggi, dovrebbe intensificare i controlli ed aumentare le sanzioni a carico dei trasgressori.

