FISCIANO. NESSUN CANDIDATO AL CONSIGLIO PROVINCIALE, ALMENO TRA LA MAGGIORANZA

Non ci sarà nessun candidato al Consiglio Provinciale tra i Consiglieri Comunali di Fisciano, almeno per quanto riguarda gli 11 esponenti della maggioranza del Sindaco Vincenzo Sessa. E’ questa la notizia che giunge dal centro della Valle dell’Irno dove, da poche settimane, si è conclusa la tornata elettorale che ha confermato Sessa alla guida del Comune di Fisciano. Le elezioni provinciali, dunque, almeno sul versante della maggioranza saranno vissute senza una partecipazione diretta mentre non è escluso che qualche esponente dell’opposizione, si parla di Gaetano Barra, possa essere coinvolto direttamente nella prossima tornata elettorale del 18 Dicembre.

