BATTIPAGLIA. ECCO LA NUOVA GIUNTA FRANCESE-BIS: TUTTI I CONSIGLIERI ELETTI FUORI

Non ci sono consiglieri comunali eletti all’interno della nuova Giunta Comunale di Battipaglia: per il Francese-Bis, il sindaco confermato al ballottaggio ha preferito affidare le deleghe a personalità esterne al Consiglio, almeno in questa prima versione. Di chi si tratta ?

Anche se i nomi saranno presentati ed ufficializzati nella giornata di domani, la nuova Giunta è stata già composta: Gabriella Catarozzo sarà vice sindaco ed amministrerà le finanze. Francesca Giugliano alle politiche sociali. A Silvana Rocco pubblica istruzione e cultura. Vincenzo Chera all’ambiente. Gianpaolo Lambiase all’urbanistica. Alle attività produttive, commercio ed altro Egidio Mirra. Paolo Palo ai quartieri, manutenzioni e decoro urbano.