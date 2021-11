SALERNO. IL SINDACO VINCENZO NAPOLI BLINDATO DA QUASI UN MESE

E’ passato quasi un mese dalla fine della campagna elettorale ed il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, vincitore al primo turno della tornata elettorale del 3 e 4 Ottobre, da quasi un mese vive blindato, lontano dagli occhi di cronisti e cittadini, chiuso nella propria stanza al secondo piano di Palazzo di Città. Cancellate tutte le uscite pubbliche, comunicazione limitata ad alcuni sterili comunicati stampa, un cordone di sicurezza attorno al primo cittadino che ha contatti, almeno sotto il profilo politico, solo ed esclusivamente con i suoi piu’ stretti collaboratori e con i membri della Giunta Comunale. Ieri, come era facile immaginare, assente anche alle celebrazioni per la ricorrenza dei Defunti al Cimitero Comunale: assente, da settimane, su ogni situazione che meriti un commento, una voce, una versione del primo cittadino. Ed allora, piano piano, anche i piu’ convinti della sua volontà di portare avanti, comunque, il mandato da primo cittadino iniziano a dubitare. Perchè evitare tutte le uscite pubbliche ? Perchè non dire, semplicemente, in relazione alle inchieste in corso, di aver la massima fiducia nel lavoro della magistratura ?

