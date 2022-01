NEL M5S LA RESA DEI CONTI TRA I “CONTIANI” ED I FEDELISSIMI DI GIGGINO DI MAIO

Anche in Provincia di Salerno, come nel resto della Campania, sono ore di grande fibrillazione all’interno del Movimento 5 Stelle in vista di un possibile “redde rationem” tra il Capo politico del partito Giuseppe Conte ed il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Anche in Provincia di Salerno, tra i molti parlamentari eletti nel marzo del 2018 con il M5S, esistono vedute diverse e posizioni lontane tra chi sostiene l’ex Presidente del Consiglio e chi, invece, resta fedele a Luigino di Maio.

I CONTIANI – Tra i piu’ fermi sostenitori della leadership di Giuseppe Conte all’interno del M5S i tre parlamentari salernitani: Andrea Cioffi, Nicola Provenza e, soprattutto, Angelo Tofalo che con Conte è stato sottosegretario alla difesa in entrambi i Governi guidati dall’avvocato pugliese. Con Giuseppe Conte anche il senatore cilentano Franco Castiello e la parlamentare Felicia Guadiano.

CON GIGGINO – Dalla parte di Luigi Di Maio, invece, da sempre ci sono i parlamentari (entrambi al primo mandato) Cosimo Adelizzi ed Anna Bilotti, pronti a sostenere le ragioni del Ministro degli Esteri all’interno di un dibattito interno al movimento dopo l’elezione del Presidente della Repubblica. Entrambi sono stati sostenitori della rielezione del Presidente Sergio Mattarella, partita, in Parlamento, proprio dai voti di numerosi parlamentari del Movimento 5 Stelle.

agendapolitica@libero.it