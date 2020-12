NELLA NUOVA LEGGE FINANZIARIA C’E’ ANCHE IL BONUS PER SOSTITUIRE LA TAZZA DEL CESSO

Tra i tanti microfinanziamenti a pioggia, inseriti all’interno della nuova Legge Finanziaria, approvata, nel corso della notte, in Commissione Bilancio, c’è anche una norma che finanzia, fino a 1.000, i cittadini per….

Viene poi istituito, nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente, il Fondo per il risparmio di risorse idriche con una dote di 20 milioni per il 2021 che consentirà di riconoscere, alle persone fisiche, secondo il limite di spesa indicato e fino a esaurimento risorse, un bonus di mille euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.