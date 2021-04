NOCERA INFERIORE. PROSEGUONO I LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL’ASFALTO

Il Sindaco: “ L’ Amministrazione comunale e la Provincia di Salerno stanno lavorando in sinergia per riqualificare numerose arterie stradali. Presto gli interventi sul territorio comunale saranno conclusi”

Sono in corso di svolgimento i lavori di riqualificazione su numerose arterie comunali di competenza provinciale . Attualmente si sta operando per la messa in sicurezza di Via Fontana, Via Padula, Via Zeccagnuolo, Via Provinciale Sarno Nocera (Zona Isolotto). Il Consigliere provinciale Fausto de Nicola ha aggiunto: “ L’ opera di riqualificazione delle strade nocerine procede. L’ impegno dell’ amministrazione è sotto gli occhi di tutti”. A breve il Consigliere De Nicola organizzerà una conferenza stampa alla presenza del Presidente della Provincia, l’ ing Michele Strianese, e del dirigente ai Ll.Pp della Provincia di Salerno, Dott. Domenico Ranesi, per presentare alla città tutti gli interventi realizzati in questi due anni di amministrazione provinciale.