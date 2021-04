AMMINISTRATIVE 2021. IL TAVOLO REGIONALE DEL CENTRO DESTRA E’ ANCORA FERMO AL PALO

Nessuna riunione, nessun incontro: nulla di nulla, all’interno del Centro Destra della Regione Campania, per discutere ed affrontare i temi delle prossime elezioni Amministrative ma soprattutto per sciogliere i nodi delle candidature a sindaco nei Comuni di Napoli, Salerno, Caserta e Benevento. Molto, se non tutto, dipenderà dalle scelte del Comune di Napoli dove l’impressione è che si vada, anche se in ordine sparso, verso un sostegno alla candidatura civica del magistrato Maresca. E per gli altri comuni ? Tutto in alto mare, nulla lascia intendere che si vada verso una decisione in tempi rapidi, anzi nella migliore delle ipotesi una prima bozza di intesa dovrebbe arrivare a fine maggio.

