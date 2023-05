NOCERA SUPERIORE. AMATO (FDI): “LAVORI STRADALI, DIMENTICATA DA TUTTI VIA NAZIONALE-EX STATALE 18”

“La Provincia di Salerno ed il Sindaco di Nocera Superiore, ancora una volta, dimenticano un pezzo di territorio, lasciando, senza asfalto e senza lavori di messa in sicurezza, il tratto di strada provinciale che si collega alla ex Statale 18, nel tratto di Via Nazionale. ”

Lo scrive in una nota Carmine Amato, Consigliere Comunale di Nocera Superiore e Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia.

Gli annunci in pompa magna non fanno dimenticare, al sottoscritto ed a migliaia di cittadini della nostra comunità. che le problematiche legate alla situazione estremamente delicata e pericolosa in cui versa l’arteria stradale, ignorata e dimenticata tanto dall’Amministrazione Provinciale quanto dal Sindaco della nostra città. E’ rimasta, dunque, lettera morta la nota con la quale, in qualità di Consigliere Provinciale, segnalavo al Presidente Franco Alfieri la necessità di intervenire, prima del periodo estivo, nel tratto di strada di Via Nazionale – ex Statale 18 che, oggi, sembra essere figlio di nessuno. Quanto, poi, agli interventi annunciati per Via Ricco, evidentememte, le battaglia degli ultimi 4 anni, portate avanti in Consiglio Comunale dal Gruppo di Fratelli d’Italia, ampiamente documentate da interrogazioni ed atti pubblici, sono servite a qualcosa, anche se non possiamo tacere sulla tempistica, assolutamente inadeguata, con la quale si è intervenuti.