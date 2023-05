PONTECAGNANO FAIANO. PER GIUSEPPE BISOGNO ARRIVA ANCHE MAURIZIO LUPI

Il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi arriva in provincia di Salerno il prossimo 5 maggio a sostegno dei candidati sindaci del centrodestra, Pasquale Aliberti per Scafati e Giuseppe Bisogno per Pontecagnano Faiano, accompagnato dall’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati e membro della commissione Difesa. L’onorevole Lupi, dunque, sarà alle 12 a Scafati presso presso “Garden Eventi” dove incontrerà i candidati della lista Noi Moderati, il candidato sindaco Aliberti e gli elettori e alle ore 16 sarà a Pontecagnano Faiano presso la sede elettorale del candidato sindaco Giuseppe Bisogno.

