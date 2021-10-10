NOCERA SUPERIORE. ASSEMBLEA DELLA CISL IN VISTA DELL’ELEZIONE DEL SEGRETARIO PROVINCIALE

NELLA SEDUTA ODIERNA SI E’ TENUTA PRESSO L’AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE , L’ASSEMBLEA DI BASE PER IL “VI CONGRESSO PROVICIALE CISL SALERNO” A CUI HANNO PRESO PARTE: GLI ISCRITTI CISL DEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE , I RAPPRESENTANTI RSU AZIENDALI ED IL SEGRETARIO CISL FP SALERNO MIRO AMATRUDA.
DAI LAVORI DELL’ASSEMBLEA è RISULTATO ELETTO COME SEGRETARIO GENERALE AZIENDALE VINCENZO VICIDOMINI ATTUALMENTE COORDINATORE DELL’AGRO NOCERINO SARNESE CISL FP E RAPPRESENTANTE SINDACALE RSU DEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE), IL QUALE, INSIEME AL DIPENDENTE LUIGI BATTIPAGLIA SONO STATI NOMINATI QUALI DELEGATI DEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE AL CONGRESSO PROVINCIALE DELLA CISL-FP DI SALERNO.
PER QUANTO SOPRA ENUNCIATO, IL NUOVO SEGRETARIO AZIENDALE VINCENZO VICIDOMINI ED IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE AL CONGRESSO PROVINCIALE CISL-FP SALERNO LUIGI BATTIPAGLIA, RINGRAZIANO GLI ISCRITTI ALLA CISL PER LA FIDUCIA ACCORDATA.