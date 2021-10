PIERO DE LUCA: “ASSALTO CGIL, VERGOGNOSO ATTACCO ALLA NOSTRA DEMOCRAZIA”

“Un assalto squadrista e fascista, un vergognoso attacco alla nostra democrazia che condanniamo con forza e da cui tutte le forze politiche dovrebbero prendere le distanze in maniera netta- ha spiegato il deputato Dem-Il Partito Democratico è da sempre al fianco dei lavoratori, delle lavoratrici e di tutte le associazioni sindacali, pilastro del Paese. Nelle prossime ore ci attiveremo in Parlamento per una mozione urgente volta a chiedere lo scioglimento di tutte le associazioni fasciste e neo fasciste, che non possono avere spazio nel nostro Paese”, conclude il Vicecapogruppo Dem alla Camera dei Deputati