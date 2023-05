NOCERA SUPERIORE. CARMINE AMATO (FDI): “LE PRIMARIE, GRANDE OCCASIONE PER LA CITTA'”

“Le Primarie per la scelta del nostro candidato sindaco saranno una festa di libertà e di democrazia e, soprattutto, daranno il via ad una campagna elettorale che riporterà, di sicuro, il centro destra a governare il Comune di Nocera Superiore, a margine della conferenza stampa nel corso della quale, questa mattina, il Circolo Fdi di Nocera Superiore ha presentato le Primarie, in programma per il prossimo 17 Giugno.”

Lo dichiara il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Carmine Amato.

Auguro una serena campagna elettorale a tutte le candidate ed i candidati che, in maniera spontanea, hanno deciso di metterci la faccia e di mettersi in gioco. Sono certo che gli elettori del Comune di Nocera Superiore apprezzeranno il coraggio del nostro partito, partecipando in massa all’appuntamento del prossimo 17 Giugno per poi accompagnarci nella lunga campagna elettorale verso il voto per le Comunali della Primavera del 2024.