ROCCAPIEMONTE. TERREMOTO IN GIUNTA: REVOCATO L’ASSESSORE AL BILANCIO GRIMALDI

E’ un vero e proprio terremoto politico quello che ha colpito, nelle ultime ore, il Comune di Roccapiemonte dove, il Sindaco Carmine Pagano, all’indomani dell’approvazione del bilancio di previsione, ha licenziato in tronco Vincenzo Grimaldi, il giovane assessore al bilancio ed alle politiche giovanili, finito al centro di una discussione politica molto calda. E’ crisi vera ? Al momento non si escludono altri clamorosi colpi di scena nell’amministrazione Pagano, eletta appena un anno fa, in una campagna elettorale che vide trionfare l’attuale primo cittadino.

