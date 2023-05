ELLY SCHLEIN RISPONDE ALLE CRITICHE DOPO LE COMUNALI: “SIAMO QUI PER RESTARCI”

Il cambiamento non è un pranzo di gala, è scomodo. “Siamo qui per restare, abbiamo un lungo lavoro da fare. Continuate a sostenerci, a fare iscrizioni al Pd”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso della diretta sul suo profilo Instagram. “C’è da ricostruire una prospettiva e dare una speranza a questo Paese”, ha aggiunto Schlein.

Nel corso della diretta, Schlein ha toccato vari temi. Tra questi, l’attuazione del Pnrr. “Il governo sta rallentando l’attuazione del Pnrr, mettendo in difficoltà comuni e imprese, con il rischio di perdere un’occasione storica. Non è accettabile che si pensi di togliere fondi dai nidi per metterli sulle munizioni di armamenti”.