NOCERA SUPERIORE. FDI ALL’ATTACCO: “FONDI ERP, ORA SOLO IL SINDACO SI RICORDA DEI PROBLEMI?”

“Parole, parole, parole. Anzi annunci, annunci, annunci. L’amministrazione Cuofano ancora una volta preferisce alla politica del “fare” quella del “forse, faremo”. I 91 alloggi solo oggi tornano in mente al sindaco, oggi che sono stati annunciati i fondi del Pnrr, che lo ricordiamo sono nazionali e a cascata (la cifra varia a seconda della rispettiva fascia, determinata dal numero di abitanti), non una conquista dell’amministrazione.”

Lo scrivono in una nota in consiglieri comunali di Nocera Superiore Carmine Amato, Franco Pagano e Giuseppe Fabbricatore.

“Lo stesso primo cittadino, d’altra parte, di questi benedetti 91 alloggi in passato ha detto di tutto e di più, persino di dismetterli, senza mai preoccuparsi di un intervento operativo. Speriamo, per la città, che i fondi in arrivo non si arrestino dinanzi alla lentezza di una Giunta che si occupa più di apparire che di produrre, lentezza diventata da record ad esempio per la ristrutturazione della scuola Settembrini. Noi ci preoccupiamo seriamente: i fondi del Pnrr dovranno diventare risorse per la città, non numeri sbandierati per tentare di far crescere un consenso personale ridottosi ormai in minimi termini, basta fare un giro in città per accorgersene.”