VALIANTE, ALFIERI E SERVALLI: TRE NOMI PER LA PROVINCIA CHE IL PD HA MESSO NEL CASSETTO

Non c’è trippa per gatti: il Partito Democratico della Provincia di Salerno, prima ancora di avviare un dibattito all’interno, ha messo la museruola a chiunque avesse avuto intenzione di parlare perchè il nome del candidato alla Presidenza della Provincia è già deciso. Nessuna trattativa aperta ma una chiara indicazione di continuità per l’attuale Presidente Michele Strianese che, nell’arco di poche ore, ha cancellato dal taccuino le possibili candidature di tre sindaci che avrebbero avuto di che dire. Il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, probabilmente, è l’unico ad avere intuito con ampio anticipo la scelta e, anche per questa ragione, si è sfilato dal Partito Democratico, restando per il momento civico ma di tempo, fino ad ottobre, ce n’è. Eccome. Nessuna reazione, almeno ufficiale, anche da parte di altri due sindaci che avevano legittime aspirazione per la Presidenza della Provincia di Salerno: il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ed il primo cittadino di Capaccio-Paestum Franco Alfieri. Anche per loro, la porta di Palazzo Sant’Agostino resta chiusa. Almeno per il momento.

