LA REGIONE CAMPANIA TAGLIA DEL 50% I TETTI DI SPESA PER I CENTRI PRIVATI: PRESTAZIONI A RISCHIO

Con una delle ultime delibere del 2021 (esattamente la numero 599), la Giunta della Regione Campania ha dimezzato i tetti di spesa a disposizione dei centri privati convenzionati rispetto alle somme messe a disposizione nell’anno 2021. Tradotto in parole semplici, le prestazioni a carico completo dei cittadini della Campania scatteranno ancora prima rispetto a quanto accaduto nell’anno che si è appena concluso. Una decisione che ha messo in allarme tutte le strutture private convenzionate che sono già pronte ad impugnare la delibera della Giunta Regionale.

Si tratta di una delibera provvisoria, suscettibile nei prossimi mesi, anche in base ai fondi statali a disposizione, di una modifica ma se tutto cio’ non dovesse accadere, a pagare le conseguenze saranno tutti i cittadini della Campania, costretti a pagare per intero le prestazioni sanitarie dei centri privati convenzionati che, molto spesso, si sostituiscono alla Sanità Pubblica.