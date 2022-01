SCUOLA IN CAMPANIA, I DATI DEL MINISTERO: IL 95% DELLE CLASSI FANNO LEZIONE IN PRESENZA

I numeri elaborati dal Ministero dell’Istruzione non corrispondono, almeno nelle dimensioni, a quelli allarmistici diffusi dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca: le tabelle elaborate a Roma, infatti, confermano che in Campania il 95% delle classi sta svolgendo, regolarmente, lezione in classe ed in presenza, con una percentuale nettamente superiore a quella di altre regioni come la Lombardia ed il Piemonte, dove la percentuale è di poco superiore al 90%. La guerra dei numeri è destinata a continuare ma, nel frattempo, i dati del Ministero escludono che in Campania vi sia una situazione particolarmente grave, cosi’ come dipinta dalle dichiarazioni del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

