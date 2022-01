VERSO IL QUIRINALE. LETTA SONDA IL PD SU DRAGHI, CONTE NON CONTROLLA I GRUPPI PARLAMENTARI

Enrico Letta, Segretario Nazionale del Partito Democratico, ha iniziato un giro di incontri con i suoi parlamentari per verificare il livello di gradimento per un voto su Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica. E’ questo il primo atto dopo il summit di ieri mattina con Giuseppe Conte e Roberto Speranza, per creare un patto di tutto il centro sinistra verso il voto per il Quirinale. Intanto, come riportato da numerosi quotidiani nazionale, le preoccupazioni, adesso, si sono spostate sui gruppi parlamentari del M5S che, per ammissione dello stesso Giuseppe Conte, non riescono ad essere controllati fino in fondo. Ed è proprio tra i deputati e senatori del M5S che si potrebbero annidare tanti franchi tiratori, preoccupati piu’ della durata della legislatura – in caso di elezione di Mario Draghi – che della qualità del nome da eleggere al Quirinale.

