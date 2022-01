PIERO DE LUCA E LA SUA CORRENTE: PROGRESSISTI PER IL PD, PRESENTAZIONE RINVIATA

Piero De Luca è al lavoro, già da tempo, per la formazione di una sua corrente all’interno del Partito Democratico. Un progetto che ha già un nome, “Progressisti per il Pd”, un progetto che aveva già una data per la presentazione, quella dello scorso 14 Gennaio, poi saltata per motivi ancora poco chiari. La corrente Progressisti per il Pd, con il chiaro riferimento alla storica lista civica delle Comunali di Salerno, almeno per il momento, pare non avere avuto molte adesioni, se non quella di Eva Avossa e di un altro deputato del Pd del Sud Italia: l’obiettivo, invece, è abbastanza chiaro e riguarda le prossime elezioni politiche, anticipate o a scadenza che siano. Il Vice Capo Gruppo del Partito Democratico alla Camera, proprio alla vigilia del voto per l’elezione del Presidente della Repubblica, sta pensando ad una compagine interna al Partito Democratico, forse anche preoccupato dalle dinamiche che accompagneranno il Pd fino all’appuntamento con le urne per le Politiche. E’ chiaro, infatti, che se si dovesse votare a Marzo 2023, il Partito Democratico sarebbe chiamato, prima dell’appuntamento elettorale, a quello con il Congresso Nazionale nel quale non è escluso che ci possa essere la partecipazione attiva del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Ed allora una corrente, per quanto piccola possa essere, puo’ tornare utile: per pesare nella scelta dei candidati per le Politiche ma anche per sostenere un candidato alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico.

agendapolitica@libero.it