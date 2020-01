NOCERA SUPERIORE. LA DENUNCIA DI FDI: “UN NATALE NEL DESERTO, DOVE SONO GLI EVENTI?”

E’ dura l’accusa che i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia rivolgono, a Nocera Superiore, al sindaco ed alla maggioranza per il fallimento degli eventi per il Natale 2019. “Mentre nei comuni a noi vicini”, dichiarano Fabbricatore, Pagano e Amato, “abbiamo assistito a scene festanti, con tanta gente in piazza per un semplice aperitivo o per assistere ad un concerto dal vivo, nella nostra povera Nocera Superiore le feste di Natale sono state segnate da un vuoto assoluto e da una totale desolazione. Un Natale nel deserto, c’è poco da dire”.

“Che fine hanno fatto”, continuano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni, “le promesse della campagna elettorale di una città viva, vivace ed attiva ? Ancora una volta siamo dinanzi alla realtà che è totalmente lontana da una narrazione politica che non convince piu’ nessuno”.