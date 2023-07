NOI MODERATI. IN ARRIVO IMPORTANTI ADESIONI AL PARTITO DALLA PROVINCIA DI AVELLINO

Ci sono alcuni importanti amministratori comunali della Provincia di Avellino che stanno guardando, con grande attenzione, al partito Noi Moderati di Maurizio Lupi e che, già nelle prossime settimane, potrebbero annunciare la loro adesione al movimento che si sta rafforzano, anche in vista delle elezioni europee.

Tra questi c’è il nome di Girolamo Giaquinto, attuale Sindaco del Comune di Montoro che, nella prossima primavera, sarà chiamato al voto per provare ad ottenere il secondo mandato dai propri concittadini.

Nell’agendina dei dirigenti di Noi Moderati, in Provincia di Avellino, ci sono segnati anche altri nomi e non è escluso che qualche adesione eccellente possa arrivare anche dal Comune capoluogo dove si voterà, sempre per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, nella prossima primavera.