NOVITA’ PER I COMUNI: BILANCIO DI PREVISIONE AL 30 APRILE, STOP ALLA TOSAP FINO A GIUGNO

Il Decreto Sostegni prevede una serie novità anche per le tante amministrazioni comunali d’Italia che, fino ad oggi, non hanno ancora provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021. Un apposito articolo del DL prevede la possibilità di approvare il documento di programmazione finanziaria entro il prossimo 30 aprile, con una ulteriore proroga senza incorrere in alcuna sanzione. Inoltre lo stesso Decreto prevede, per sostenere le imprese del settore della ristorazione, lo stop al pagamento della Tosap, la Tassa di Occupazione Pubblica, fino al prossimo 30 giugno.

