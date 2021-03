PELLEZZANO. 1.000 UOVA DI PASQUA DONATE ALLA POPOLAZIONE: ECCO L’INIZIATIVA

“Sento il bisogno – ha detto il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – di ringraziare il Comitato Festa “San Nicola” della frazione Coperchia per la donazione di circa 200 uova, che insieme alle circa 1100 uova acquistate dall’Amministrazione Comunale, verranno distribuite a tutti i bambini da 1 a 10 anni, che risiedono con le loro famiglie sul territorio comunale. E’ un piccolo gesto di vicinanza e sostegno per comunicare ai nostri concittadini che noi, amministratori istituzionali, ci siamo e continueremo a sostenere tutti i soggetti bisognosi del nostro territorio, come fatto sinora nei limiti delle nostre disponilità”.