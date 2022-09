NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “CRESCE L’ENTUSIASMO INTORNO A GIORGIA MELONI”

“Anche oggi, in un incontro nel Comune di Angri, insieme ad Edmondo Cirielli ed a Imma Vietri, abbiamo potuto constatare come l’entusiasmo intorno al progetto politico di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia cresce sempre di piu’. E per il 25 Settembre sarà una lunga onda tricolore ad attraversare tutto il nostro Paese, a cominciare dalla Campania e dalla Provincia di Salerno”. A dichiararlo è il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri, oggi candidato nella lista proporzionale per la Camera dei Deputati con Fratelli d’Italia.

“Giorno dopo giorno, Fratelli d’Italia conquista sempre altre fette importanti di elettori e sono certo che, alla fine, saranno tantissimi gli indecisi che sceglieranno il nostro partito ed i nostri candidati per dare all’Italia, finalmente, un Governo di centro destra forte, compatto e indirizzato a difendere gli interessi di famiglie ed imprese.”