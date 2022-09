SCAFATI. L’APPELLO DEL SINDACO SALVATI IN VISTA DEL CONSIGLIO SUL BILANCIO DI PREVISIONE

In vista del voto del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 , la cui approvazione è all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, convocato per martedì 1 3 settembre, alle ore 16 e, in continuazione mercoledì 14, alla stessa ora, laddove non si riesca ad esaurire la trattazione di tutti gli argomenti , il Sindaco Cristoforo Salvati lancia un appello a tutti i consiglieri comunali che all’atto dell’insediamento dell’Amministrazione comunale, nel 2019, componevano lo schieramento della sua maggioranza affinché siano compatti ad esprimersi favorevolmente sull’argomento, presupposto necessario per dare seguito al mandato amministrativo ed evitare una nuova fase di commissariamento.

“ Siamo giunti ad un momento cruciale della consiliatura – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati – un momento in cui tutti coloro che nel 2019 sostennero prima la mia candidatura , e poi la mia elezione , devono coscientemente decidere se continuare a lavorare per il bene e nell’interesse degli scafatesi o tornare a casa e consegnare la città nelle mani dei commissari. Le divergenze, le discussioni, le prese di posizione sono fisiologi c he di ogni confronto democratico, che spesso può degenerare in scontri, anche duri. Qui , però, è in ballo il futuro ed il destino di Scafati e siamo tutti responsabili al cospetto dei nostri concittadini , perché abbiamo assunto con loro un impegno, all’atto dell’insediamento che abbiamo il dovere di onorare, lasciando da parte i risentimenti personali, gli errori commessi, le delusioni e le aspettative che ciascuno di noi poteva avere . Quando ci siamo insediati sapevamo che sarebbe stato difficile amministrare questo territorio, forse non immaginavamo che sarebbe sta t o così complicato, con tutti i problemi che abbiamo dovuto affrontare e risolvere . Abbiamo lavora t o sodo in questi anni, ponendo le basi per avviare il percorso di rinascita di questa città. I frutti di q u el lavoro sono oggi ben visibili , nonostante i nostri avversari politici continuino a sostenere il contrario. Abbiamo finalmente avviato la procedura per la vendita delle farmacie, siamo pronti a firmare l’accordo di programma per i Pics, a breve partiranno i lavori per i l Pip, faremo 44 assunzioni al Comune. Per non parlare d ei lavori di adeguamento del Palamang a no e d ello Stadio comunale, che attendono solo l’approvazione del bilancio per partire. Fermare tutto questo ora sarebbe una vera follia. Vanificherebbe

quanto fatto finora, i sacrifici, l’impegno profuso da tutti noi, dai funzionari e dai dipendenti comunali. Farebbe ripiombare nuovamente la città in uno stato comatoso, consegnandola nelle mani dei commissari . Non

possiamo e non dobbiamo assumerci questa responsabilità, sarebbe imperdonabile. Pertanto, mi affido al

senso di responsabilità di tutti consiglieri comunali che nel 2019 intrapreso il percorso amministrativo con il

Sindaco Salvati affinché ritrovino nuovamente compattezza nel prossimo Consiglio comunale , approvando i l

bilancio di previsione per ripartire insieme , più forti ed uniti di prima. Nel l ’interesse esclusivo della città ”