NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “PRONTA A PARTIRE COMMISSIONE REGIONALE TRASPARENZA”

A comporre con me l’Ufficio di Presidenza, il collega Francesco Iovino, individuato come Vicepresidente, e la collega Maria Luigia Iodice, che svolgerà invece le funzioni di Consigliere segretario.

Con la costituzione dell’Ufficio di Presidenza si avvia dunque l’attività istituzionale della Commissione, che tornerà a riunirsi già la prossima settimana per valutare eventuali modifiche del Regolamento e per pianificare il lavoro dei prossimi mesi.”

Intendo ringraziare i Consiglieri Iovino e Iodice per lo spirito di collaborazione già dimostrato in questa fase. Ho avuto modo di apprezzarne la competenza e la conoscenza del territorio e sono certo che il loro sarà un contributo fondamentale per assicurare il buon funzionamento della Commissione. Ringraziamenti che estendo anche ai dirigenti e ai funzionari della Regione che stanno accompagnando sin dall’inizio il nostro lavoro.