SALERNO. CELANO (FI): “SALERNO PULITA, SCAPPANO TUTTI. QUALI SONO I VERI MOTIVI?”

“Il dott. Ferraro, a.d. di Salerno Pulita si è dimesso. È il terzo amministratore della società partecipata (dopo Fiorillo e Sardone) che va via in poco più di un anno. Certamente la gestione della partecipata in questione non è semplice. La società vanta decine di milioni di credito nei confronti del Comune controllante (oltre 24 mln dato di bilancio 2019) che determinano evidenti sofferenze finanziarie all’Ente. Pur disponendo di oltre 500 dipendenti e di un rapporto dipendenti/abitanti superiore a quasi ogni altra città italiana, l’Ente non riesce, inspiegabilmente, a garantire servizi efficienti. ”

E’ quanto dichiara il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Sarebbe davvero il caso di comprendere quali siano i reali motivi per cui i succitati professionisti abbiano rinunciato “spontaneamente” al gratificante incarico. Sarebbe interessante comprendere il livello dell’ingerenza della politica sulla gestione e se è sopportabile il peso economico di incarichi di collaborazioni e consulenze esterne che pesano per centinaia di migliaia di euro. Cercheremo di capire. Ci auguriamo lo facciano anche altre Istituzione demandate al controllo che dispongono di maggiori possibilità di acquisire informazioni e verità.