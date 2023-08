NUOVA LEGGE ELETTORALE PER LA REGIONE. CASILLO E SOMMESE AL LAVORO PER IL TESTO

Ci sono il Presidente della Commissione Regolamenti Giuseppe Sommese ed il Capogruppo del Partito Democratico Mario Casillo al lavoro per il testo della nuova Legge Elettorale per la Regione Campania. Un lavoro che, già agli inizi della prossima settimana, potrebbe portare ad un testo da portare in commissione, prima dell’approdo in aula, anche se, già nelle ultime ore, non mancano, soprattutto da parte degli esponenti dei partiti “minori” della coalizione di maggioranza, i mal di pancia e le preoccupazioni, soprattutto per la soglia di sbarramento che sarà inserita nella nuova legge elettorale. Acquisita, infatti, la volontà unanime della maggioranza di approvare la norma sul terzo mandato, i problemi arriveranno sulla percentuale da inserire quale asticella da superare per l’accesso alla distribuzione dei seggi: il 2% andrebbe bene quasi a tutti, il 3% porterebbe ad uno scontro all’interno della maggioranza. Insomma, all’orizzonte c’è da fare una attenta valutazione della soglia di sbarramento che, oltre a rendere complicata per qualcuno l’elezione in consiglio, porterà anche ad una riduzione delle liste in campo per la prossima tornata per le Regionali.

Share on: WhatsApp