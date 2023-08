BRACIGLIANO. ANTONIO RESCIGNO CHIEDE CHIARIMENTI AL SINDACO SU RISCHIO IDROGEOLOGICO

L’opposizione ci riprova. Dopo la chiusura a “doppia mandata” da parte della maggioranza di Governo, il gruppo “Radici”, composto dal capogruppo Franco Angrisani e dai consiglieri Antonio Rescigno, Anna Campanella e Domenico Moccia, ripropongono l’apertura di un tavolo di confronto in merito alla proposta di rinvio per una ipotesi di modifica del progetto di fattibilità tecnico-economico “rafforzato” con apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per l’intervento di “Mitigazione del rischio idrogeologico connesso all’instabilità dei versanti in località Tavolara”. Proposta che nell’ultimo Consiglio Comunale si è scontrata con il muro eretto dall’Esecutivo, mostratosi sordo a questa ipotesi

“Ci auguriamo – hanno detto i Consiglieri Comunali del gruppo “Radici” – che questo periodo di riposto estivo, coinciso il Ferragosto, possa essere utile per distendere gli animi e indurre la maggioranza di Governo a valutare con serenità la nostra proposta”.

“E’ nostro interesse – affermano in coro i Consiglieri di “Radici” – collaborare per il benessere della collettività. Riconosciamo l’importanza strategica di un’opera di mitigazione del rischio idrogeologico per salvaguardare il territorio di Bracigliano, ma allo stesso tempo riteniamo opportuno che si possa affrontare questo tema così delicato anche con la partecipazione della popolazione locale. Il progetto presentato non è stato mai discusso, né all’interno delle opportune sedi istituzionali, né con un confronto aperto al pubblico. Ribadiamo la nostra completa disponibilità a un dialogo e a un confronto costruttivo”.

A questo punto si attende (si spera) un feedback positivo da parte della maggioranza, soprattutto per dare alla comunità le risposte che in molti si attendono.