PELLEZZANO. LUNEDI’ 28 AGOSTO AL VIA I LAVORI PER UN NUOVO ASILO NIDO

“Pellezzano si prepara ad accogliere sul proprio territorio una nuova struttura da consegnare alle giovani generazioni – ha affermato il Sindaco Francesco Morra – Si tratta dell’atteso asilo nido presso la scuola dell’infanzia di Cologna, che accoglierà tutti i bambini in età infantile. Ringrazio l’ing. Filippo Tulimieri e l’arch. Lycourgos Lambrinopoulos per aver curato la progettazione e direzione dei lavori. Un ringraziamento anche al Rup del nostro Ente architetto Alfonso Landi, sempre in prima linea per le progettazioni di opere pubbliche. La nostra amministrazione, ancora una volta, dimostra particolare attenzione per l’edilizia scolastica e per la realizzazione di interventi che possano innanzitutto garantire luoghi sicuri all’interno dei quali favorire lo sviluppo e la crescita dei nostri bambini e giovani che rappresentano la futura classe dirigente del nostro Paese”.