EUROPEE 2024. ALDO PATRICIELLO RESTA CON FORZA ITALIA, IDEA PIANTEDOSI PER FDI

L’europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello sarà candidato con il partito degli azzurri alle prossime elezioni del 9 Giugno 2024. Le tante voci sul suo futuro politico – che nei mesi precedenti lo hanno avvicinato anche ad Italia Viva – sembrano non trovare riscontro nelle scelte di fondo che l’imprenditore del settore della sanità ha già compiuto. Nessun cambio di casacca, una campagna elettorale all’interno di FI che, come per il resto del partito, inizierà a Paestum il prossimo 29 Settembre con il Berlusconi Day. Intanto, per la lista di Fratelli d’Italia, spunta anche il nome dell’attuale Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, chiamato in causa anche per le sue origini della Provincia di Avellino, dove il partito di Giorgia Meloni potrebbe avere qualche difficoltà ad individuare un nome sul quale puntare. Da qualche tempo, pero’, circola, proprio in Irpinia, il nome di D’Agostino, noto imprenditore del territorio e Presidente dell’Avellino Calcio.

