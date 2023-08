ANDREA VOLPE. TRE ANNI IN CONSIGLIO: DALLA GIORNATA DEL FIGLIO A LEX START

I primi tre anni in Consiglio Regionale come trampolino di lancio per l’ultimo periodo della consiliatura e per concludere le tante iniziative intraprese nel primo triennio a Napoli. Andrea Volpe, Consigliere Regionale del Gruppo PSI – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani, è pronto ad affrontare la ripresa delle attività in Consiglio ma anche all’interno delle Commissioni dopo una breve pausa estiva, trascorsa, comunque, sul territorio, in tour tra i comuni con le tante iniziative culturali organizzate da Comuni ed altri Enti.

Archiviata, in maniera piu’ che positiva, la proposta per la Istituzione della Giornata del Figlio – che nel prossimo maggio verrà, per la prima volta, celebrata in Campania – adesso Andrea Volpe punta al completamento, entro la fine dell’anno, della prima esperienza di Legge Regionale scritta dal basso, proposta dai giovani che, nei mesi scorsi, hanno risposto all’invito di Lex Start, la prima legge regionale che verrà redatta dai giovani del territorio.