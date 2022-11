OK DEFINITIVO ALLE COMMISSIONI AL SENATO. ECCO TUTTI I PRESIDENTI: CLAUDIO LOTITO VICE AL BILANCIO

Completato, anche al Senato, il puzzle delle presidenze delle commissioni permanenti che di fatto da il via all’attività parlamentare della nuova legislatura. Dei 10 presidenti, ovviamente il bottino più ricco spetta a Fratelli d’Italia con 5 presidenti, 3 sono della Lega e 2 di Forza Italia. Si tratta di Alberto Balboni (Affari costituzionali – FdI); Giulia Bongiorno (Giustizia – Lega); Stefania Craxi (Esteri – FI); Giulio Terzi Sant’Agata (Politiche europee – FdI); Nicola Calandrini (Bilancio – FdI); Massimo Garavaglia (Finanze – Lega); Roberto Marti (Cultura – Lega); Claudio Fazzone (Ambiente – FI); Luca De Carlo (Industria – FdI); Francesco Zaffini (Affari sociali – FdI) A differenza della Camera, a Palazzo Madama ‘spuntano’ due donne: sono la forzista Craxi (riconfermata alla guida della

commissione Esteri, nel ruolo che pochi mesi fa aveva ‘strappato’ a Vito Petrocelli, all’epoca senatore del M5s e

sostituito dopo le polemiche per le accuse di filo-putinismo) e Bongiorno, leghista e nota penalista che è stata eletta presidente della commissione Giustizia mantenendo, per la Lega, la casella ricoperta da Andrea Ostellari nella precedente legislatura. Visto il gran numero di senatori con il doppio incarico di sottosegretari o ministri, sono stati previsti dei sostituti permanenti che quindi dovranno dividersi fra due commissioni. E’ il caso di Claudio Lotito: il patron della Lazio e senatore di FI è vicepresidente della commissione Bilancio e, in più, fa parte della Finanze al posto di Anna Maria Bernini, ministra dell’Università. Idem per Matteo Salvini sostituito dalla leghista Elena Murelli nella commissione Politiche europee, anche per il suo doppio ruolo di vicepremier e ministro

delle Infrastrutture. Folla di ‘big’ in quella commissione: tra i componenti, spiccano Silvio Berlusconi, Ilaria Cucchi e l’ex ministro del Pd, Dario Franceschini.

Share on: WhatsApp