ANTONIO ILARDI (FEDERALBERGHI): “SODDISFATTI PER INDICAZIONE PRECISA DATA LUCI D’ARTISTA”

“Siamo soddisfatti per la decisione del Comune di Salerno di anticipare l’accensione delle Luci d’Artista al 2 Dicembre e per la scelta di mantenerle accese fino a fine Gennaio. E’ esattamente ciò che auspicavamo e avevamo richiesto per offrire prospettive di sviluppo alle strutture ricettive, commerciali e ristorative cittadine.”

E’ quanto dichiara il Presidente Provinciale di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi.

Siamo orgogliosi di avere concorso in maniera decisiva ad invertire un iniziale approccio minimalista alla manifestazione e di avere dimostrato, dati alla mano, il contributo positivo che la kermesse offre all’attrattività turistica del comune capoluogo. Ringraziamo il Sindaco di Salerno e la giunta comunale per la sensibilità e la capacità di ascolto dimostrate in queste settimane.