ORDINE COMMERCIALISTI SALERNO. LUNEDI’ 6 ASSEMBLEA ON LINE PER APPROVAZIONE BILANCIO

Si svolgerà lunedì prossimo, 6 dicembre, a partire dalle ore 17 (seconda convocazione) in videoconferenza tramite la piattaforma Concerto, l’Assemblea degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno.

All’ordine del giorno il bilancio preventivo relativo all’anno 2022; relazione del Collegio dei Revisori; delibere consequenziali. Il Conto Preventivo 2022, unito alle relazioni di Presidente e Consigliere Tesoriere e del Collegio dei Revisori, è già consultabile nel dettaglio sul sito www.commercialistisalerno.it in fede ai principi di pubblicità e trasparenza delle attività ordinistiche su cui si è sempre improntata l’attività del Consiglio guidato da Salvatore Giordano, all’insegna della condivisione e partecipazione degli iscritti.

Oltre ad illustrare nel dettaglio il preventivo economico e quello finanziario, l’Assemblea sarà anche l’occasione per il presidente Salvatore Giordano di ripercorrere l’ultimo convulso anno di attività segnato, oltre che dall’emergenza che continua ancora a impegnare oltremodo i commercialisti, dal regime di prorogatio dell’ODCEC scaturito, come per tutti gli altri Ordini territoriali di tutta Italia, dalle ripetute sospensioni delle elezioni di categoria. E, soprattutto, per rassicurare gli iscritti sull’impegno del Consiglio nel mettere in campo le azioni possibili con l’ordinaria amministrazione, nell’interesse generale di tutti.

“Siamo reduci – evidenzia il presidente Giordano – da un altro anno molto impegnativo per la nostra categoria che, se da un lato ha continuato ad affiancare cittadini e imprese nella difficile ripresa economica, dall’altro ha sofferto lo scoramento per i ripetuti rinvii della celebrazione del proprio procedimento elettorale. In questi ultimi due anni in cui le difficoltà, anche della nostra professione, si sono moltiplicate – prosegue Giordano – è emerso ancor di più quanto sia necessario affermare con forza il nostro ruolo e far sentire autorevolmente la nostra voce presso la politica e le istituzioni, soprattutto in questa fase di discussione delle riforme, specie quella fiscale. Anche per questo, pur in regime di prorogatio, con l’intero Consiglio del nostro ODCEC abbiamo continuato nel nostro piccolo a sollecitare decisori, istituzioni e Legislatore ad affrontare le scelte più urgenti e necessarie e, soprattutto, abbiamo continuato a lavorare per garantire, senza soluzione di continuità, l’esercizio dei nostri compiti istituzionali e l’offerta degli abituali servizi agli iscritti, con piglio propositivo e immutato spirito di servizio per assistere e sostenere i nostri professionisti”.

In questa direzione, tra gli impegni saldamente continuativi dell’ODCEC Salerno gli incontri promossi con gli Enti territoriali, come quello recente con il nuovo direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Salerno, e l’organizzazione degli eventi per l’adempimento degli obblighi della Formazione Professionale Continua in modalità di fruizione mista – presenza e remoto – per consentire a tutti gli iscritti di maturare in sicurezza i crediti richiesti. Proprio per la consultazione dei crediti formativi maturati nel triennio 2020/2022 gli iscritti possono consultare, dal mese di settembre, il nuovo portale web di gestione della formazione professionale continua, raggiungibile dal sito istituzionale dell’ODCEC Salerno, https://www.fpcu.it/. Dal nuovo portale, operativo già da settembre, gli iscritti possono accedere previa registrazione alla propria area riservata e gestire anche i propri dati anagrafici e la prenotazione degli eventi formativi. Per la fruizione gratuita di corsi e-learning il Consiglio ha inoltre attivato le convenzioni con le piattaforme Concerto e Direction che, insieme alla convenzione con Fiscal Focus, sono messe in preventivo anche per il 2022, sempre garantendo l’equilibrio finanziario dell’Ente.

Per partecipare all’Assemblea, i commercialisti salernitani dovranno collegarsi al link www.concerto.it e seguire le istruzioni tecniche indicate sul sito web dell’Ordine, effettuando un’iscrizione nei giorni precedenti la data di svolgimento dell’Assemblea; altresì, sempre nei giorni precedenti, dovranno essere inviate via mail a info@commercialistisalerno.it le richieste di intervento in Assemblea, delle quali sarà data lettura dal Consigliere Segretario nel corso del medesimo consesso. Nel corso dell’assemblea, inoltre, sarà messa a disposizione degli Iscritti una chat attraverso la quale sarà possibile formulare domande ai componenti del Consiglio dell’Ordine collegati sempre da remoto. Tutti i dettagli sul sito www.commercialistisalerno.it.