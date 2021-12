L’Aula di Palazzo Madama ha bocciato l’ingresso in Senato per Claudio Lotito. Il patron della Lazio, imprenditore molto stimato in diversi settori, dopo una lunga battaglia giudiziaria per entrare in Senato, dopo le elezioni politiche del 2018, ha dovuto fare i conti con il voto contrario della maggioranza dell’Aula. Per Lotito, dunque, stop alla carriera politica. Almeno per il momento.

