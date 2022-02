ORDINE DEI COMMERCIALISTI: AL VIA IL VOTO ON LINE PER PRESIDENTE E CONSIGLIO

Dalle 9:30 di lunedi 21 Febbraio e fino alle 18:00 di domani martedì 22 gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno, per la prima volta nella storia e dopo due proroghe legate all’emergenza sanitaria, potranno eleggere il nuovo Presidente dell’Ordine ed i componenti del Consiglio Provinciale, mediante un sistema di voto on line, da espletare direttamente da remoto. Una situazione del tutto nuova per l’Ordine professionale dei Commercialisti, reduce da una situazione poco chiara a livello nazionale, che ha prodotto i suoi effetti su tutti i territori del paese. Nel Collegio della Provincia di Salerno che ricomprende anche il Comune capoluogo sono tre le candidatura in campo per la successione al Presidente uscente Salvatore Giordano: Agostino Soave, Walter Ivone e Matteo Cuomo.

