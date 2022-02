FORZA ITALIA. VUOLO INCASSA OK DI GASPARRI DOPO QUELLO DI TAIANI E RONZULLI

Per Lucia Vuolo, attuale Europarlamentare di Forza Italia, è sempre piu’ vicina la nomina a Coordinatore Provinciale di Forza Italia in Provincia di Salerno. Per la Vuolo, infatti, dopo il sostegno di Licia Ronzulli e di Antonio Taiani, in settimana arriverà anche l’ok da parte di Maurizio Gasparri che, in Provincia di Salerno, vanta un discreto seguito e per il quale il nome di Lucia Vuolo rappresenta una successione adeguata al compianto Enzo Fasano.

Nel corso della settimana, proprio a Salerno, in occasione del Trigesimo di Enzo Fasano, numerosi esponenti di Forza Italia, provenienti anche da Roma, si riuniranno per dare il via libero al nome di Lucia Vuolo che, nel frattempo, ha già effettuato un giro di incontri preliminari, di persona e telefonici, su tutto il territorio della Provincia di Salerno.

La sua nomina, voluta inizialmente da Licia Ronzulli ed Antonio Taiani, sta ottenendo i pareri favorevoli degli esponenti di Forza Italia della Provincia di Salerno, prima di arrivare alla ratifica finale del Coordinamento Regionale che, nel frattempo, deve occuparsi anche del caso Paolo Russo, il parlamentare di FI che, per le Provinciali di Napoli, ha presentato una lista insieme a Catello Maresca.

agendapolitica@libero.it